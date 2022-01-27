Уголовное дело возбудили после стрельбы в Днепре

Фото: mvs.gov.ua

По факту стрельбы в Днепре возбудили уголовное дело. Мотивы стрелка в настоящее время устанавливаются. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе госбюро расследований Украины.

— Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Бюро также призвало жителей Днепра сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных лицах в регионе.

Уточняется, что у стрелка с собой есть оружие и патроны.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией. Уточняется, что мотивы стрелка пока не известны.

Позже поступила информация, что жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военных и одна гражданская.