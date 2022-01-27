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Назван симптом рака, который проявляется после еды

Полина Долганова

Общество
Назван симптом рака, который проявляется после еды
Фото: depositphotos

Британские врачи из организации Cancer Research установили, что выявление онкологии на ранней стадии позволяет начинать терапию и лечение своевременно.

По словам специалистов, после еды или в положении лежа у пациентов могут проявиться признаки рака поджелудочной железы.

Проще всего заболевание можно выявить по таким симптомам, как терпимая боль в области желудка. Эти ощущения, как правило, распространяются на спину и со временем усиливаются.

В том случае, если человек принял пищу или лег, ощущения ослабевают, передает МедикФорум.

До этого специалисты объяснили, какие родинки могут перерасти в рак. Некоторые родинки могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. О симптомах рака, связанных с родинками, рассказали британские ученые. Отмечается, что тревогу нужно бить, если родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца.

Кроме того, ученые назвали вызывающий рак продукт. Они установили, что популярный продукт вызывает рак и ежегодно приводит к тысячам смертей. По их словам, одним из факторов риска развития онкологии является потребление обработанного мяса.

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