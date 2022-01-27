Биатлонист Тихонов прокомментировал недопуск членов сборной России на рейс в Пекин

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Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал ситуацию со снятием российских биатлонисток с рейса, который должен был вылететь на Олимпиаду в Пекин.

По его словам, случившееся является недоработкой Союза биатлонистов России и тех, кто отвечает за женскую сборную по данному виду спорта.

— Надеюсь, что возникшие проблемы будут устранены и спустя сутки спортсменки отправятся на Игры. Если они готовы, то заминка не должна отразиться на их выступлениях, наоборот, может быть, взбодрятся, — подытожил спортсмен, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Накануне пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай.

По данным «Матч ТВ», биатлонисток вместе со старшим тренером Михаилом Шашиловым и массажистом Романом Никитиным сняли с самолета из-за ошибок в документах. Уточняется, что QR-код спортсменки Ирины Казакевич показывал запрет на въезд в Китай. Другие члены национальной команды не предоставили сотрудникам аэропорта коды из специального приложения.