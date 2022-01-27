В ЛНР сообщили, что Киев продолжает наращивать группировку войск ВСУ в Донбассе

Фото: mvs.gov.ua

Украина продолжает расширять мощности своих вооруженных сил в Донбассе. Об этом в четверг, 27 января, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Нашей разведкой за прошедшие двое суток получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил, — цитирует его РИА Новости.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня и танковые соединения с целью сформировать ударные группы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.