Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист заявил об отсутствии предпосылок к появлению нового штамма COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист заявил об отсутствии предпосылок к появлению нового штамма COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В настоящее время предпосылок к тому, чтобы в России появился новый доминирующий штамм коронавирусной инфекции, не наблюдается. Об этом в четверг, 27 января, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом специалист уточнил, что вариант COVID-19, который вытеснит «омикрон», может появиться в будущем.

— Другое дело, появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить «омикрон». То же самое: таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны, — сказал он.

По его словам, с каждым новым случаем инфицирования возрастает риск мутации вируса, который меняется в организме пациента, а не в воздушном пространстве, передает РИА Новости.

За последние 24 часа в 85 субъектах России выявили 88 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 26 586 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 665 человек, еще 12 807 были госпитализированы в медучреждения. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 29 754 пациента.

Читайте также:
Здоровье Врачи Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте