Инфекционист заявил об отсутствии предпосылок к появлению нового штамма COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В настоящее время предпосылок к тому, чтобы в России появился новый доминирующий штамм коронавирусной инфекции, не наблюдается. Об этом в четверг, 27 января, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

При этом специалист уточнил, что вариант COVID-19, который вытеснит «омикрон», может появиться в будущем.

— Другое дело, появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить «омикрон». То же самое: таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны, — сказал он.

По его словам, с каждым новым случаем инфицирования возрастает риск мутации вируса, который меняется в организме пациента, а не в воздушном пространстве, передает РИА Новости.

За последние 24 часа в 85 субъектах России выявили 88 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 26 586 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 665 человек, еще 12 807 были госпитализированы в медучреждения. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 29 754 пациента.