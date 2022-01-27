В России выявили 88 816 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 субъектах России выявили 88 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 27 января, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 26 586 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 665 человек, еще 12 807 были госпитализированы в медучреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 29 754 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что госпитализация детей выросла за последние два дня на 36,5 процента. По ее словам, на данный момент это является предметом особого внимания.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 70–80 процентов от общего числа российских детей необходимо привить от коронавирусной инфекции. По его словам, детям необходима такая же защита, как и взрослым гражданам. Он уточнил, что вакцинация детей может проводиться только с согласия их родителей.

«Омикрон» стремительно распространяется в России: по словам Голиковой, он уже стал самым часто встречающимся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала самые главные заявления о мерах, предпринимаемых для борьбы с новым вариантом COVID-19.