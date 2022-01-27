В «Векторе» оценили опасность появления нового коронавируса NeoCov

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Сообщения о рисках распространения нового коронавируса NeoCov, которые поступили из Китая, требуют изучения и пока что имеют лишь потенциальный характер. Об этом в четверг, 27 января, сообщили специалисты из государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре.

— В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, — говорится в сообщении ученых.

Эксперты также добавили, что процесс распространения этого вируса необходимо отслеживать, чтобы оценить потенциал его угрозы для людей, передает РИА Новости.

26 января китайские ученые сообщили, что в человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Позже профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заверил, что на сегодняшний день нет оснований предполагать, что новый коронавирус летучих мышей распространится на человека.