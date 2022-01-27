Военный эксперт назвал главный недостаток американского F-35

истребитель F-35

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему американские истребители F-35 стали одним из самых провальных самолетов в истории.

По словам эксперта, в США распространена коррупционная схема, при которой корпорации получают возможность продвигать продукцию низкого качества. С этим и связано падение качества американской военной продукции и низкое качество двигателей и конструкций истребителей.

Эксперт напомнил, что F-35 официально не был на вооружение Пентагоном, хотя его поставки осуществляются в ряд стран.

— F-35 провальная во всех отношениях машина. F-35 должен был прийти на смену F-16, а вышло, что летный час чуть не в десять с лишним раз дороже, чем у F-16. Летные характеристики также ниже, — пояснил Кнутов в комментарии Nation News.

По мнению военного эксперта, в США готовят замену этому виду истребителей.

Накануне американский истребитель пятого поколения F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке осуществить посадку. Согласно пресс-релизу военных, инцидент произошел во время проведения плановых полетов. Пилот смог успешно катапультироваться.