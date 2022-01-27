«Это не в первый раз»: Губерниев прокомментировал ситуацию с невылетом биатлонисток в Пекин

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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с недопуском на борт самолета спортсменок сборной России по биатлону, которые собирались лететь на Олимпиаду в Пекине.

— Документы надо нормально оформлять! Мы знаем, что в СБР (Союз биатлонистов России — прим. «ВМ») есть проблемы с оформлением документов. Вспомните Бурундукова, про которого вообще все забыли, — это не в первый раз. Рядом с командой должен быть менеджер, а у нашей команды сейчас такового нет. Жаль, что так получилось. Если нет менеджера, то за этим должны следить тренеры, — заключил Губерниев.

Комментатор призвал СБР впредь более внимательно подходить к процессу оформления документов. Также он выразил надежду, что биатлонистки все-таки покинут Россию сегодня, в противном случае спортсменки потеряют день, что будет критично, передает «Чемпионат».

27 января стало известно, что пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай. Отмечается, что у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус показал положительный результат.