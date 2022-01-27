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Трое мужчин украли смартфоны на более чем миллион рублей в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Трое мужчин украли смартфоны на более чем миллион рублей в Подмосковье
Фото: МВД
Россия, Московская область, городской округ Чехов, село Новосёлки Карта всех событий

В подмосковном Чехове полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в краже 23-х смартфонов общей стоимостью свыше одного миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель частной компании. Он заявил, что со склада фирмы в селе Новоселки (Чеховский городской округ — прим. «ВМ») пропало 23 смартфона. При этом общая стоимость похищенных гаджетов превышает миллион рублей.

Спустя некоторое время подозреваемых задержали.

— По подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 60-летний житель Москвы и двое жителей Тульской области в возрасте 21 года и 42 лет, работающие экспедитором и кладовщиками в этой фирме, — заключила Петрова.

В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Днем ранее правоохранители задержали мужчину, укравшего телефон у спящего пассажира на Киевском вокзале. Похитителем оказался ранее судимым жителем Подмосковья.

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