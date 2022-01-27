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Названы факторы в организме человека, способные предсказать долгосрочное течение COVID-19

Василий Плиткин

Общество
Названы факторы в организме человека, способные предсказать долгосрочное течение COVID-19
Фото: unsplash

Немецкие врачи обнаружили «сигнатуру антител», способную предсказать риски длительного развития коронавирусной инфекции. Эксперты из Цюрихского университета провели исследование, в котором приняли участие 175 человек с положительным результатом на COVID-19 и 40 здоровых добровольцев, выступивших в качестве контрольной группы. Врачи наблюдали за пациентами с COVID-19 в течение года после болезни, чтобы отследить, как менялись их симптомы.

Исследования показали определенные иммунные биомаркеры, указывающие на длительное развитие коронавирусной инфекции. Речь идет о низком уровне иммуноглобулина М (IgM) и иммуноглобулина G3 (IgG3).

По результатам исследования ученые объединили «сигнатуру антител» с возрастом пациента, наличием у него астмы и сведениями о хронических заболеваниях. Для подтверждения результатов исследования врачи наблюдали за контрольной группой из 395 пациентов в течении шести месяцев.

Доктор Карло Червиа, автор исследования, заявил, что тест не может предсказать риск длительного заболевания коронавирусом до того, как человек им заразиться, но в группу риска входят люди с астмой и низкими уровнями IgM и IgG3.

По мнению ученых, это исследование поможет врачам вовремя направить пациентов на клинические испытания длительной терапии COVID-19, что сократит сроки болезни, передает The Guardian.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук рассказала о первых результатах испытания назальной вакцины от COVID-19. На базе Сеченовского университета шесть добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины для профилактики COVID-19. Также известно, что некоторым участникам было введено плацебо.

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