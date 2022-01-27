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Еще две многоэтажки по реновации передадут под заселение в Косино-Ухтомском

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Еще две многоэтажки по реновации передадут под заселение в Косино-Ухтомском
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Каскадная улица Карта всех событий

Две новостройки по программе реновации жилищного фонда в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы планируют передать под заселение до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 27 января.

Он отметил, что дома возведут на Каскадной улице.

— После ввода их в эксплуатацию запланировано начать переселение жителей пяти домов, расположенных на улице Камова, — заявил глава ведомства.

По его словам, в настоящий момент в стадии переселения находятся жители двух домов в Косино-Ухтомском. Всего здесь расселят 55 старых жилых многоэтажек, общая площадь которых составляет почти 100 тысяч квадратных метров, а население — более шести тысяч человек. При этом шесть зданий планируется сохранить.

Всего для реализации программы реновации в районе подобрано 10 стартовых площадок.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца текущего года планируется начать переселение 37 тысяч горожан по программе реновации жилищного фонда.

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