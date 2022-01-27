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Переселение 37 тысяч участников реновации в Москве запланировано в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение 37 тысяч участников реновации в Москве запланировано в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

До конца текущего года планируется начать переселение 37 тысяч горожан по программе реновации жилищного фонда. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 января.

Он отметил, что с момента старта программы новые квартиры уже получили 70 тысяч москвичей.

— При этом почти 50 тысяч человек уже стали собственниками нового жилья, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент специалисты уже построили 178 многоэтажек. Их общая площадь превысила два миллиона квадратных метров. При этом 149 домов уже передали под заселение.

К словам заммэра присоединился руководитель столичного департамента градостроительной поликлиники Сергей Левкин. Он подчеркнул, что на данный момент в городе в стадии расселения находятся 149 домов.

— Впоследствии на месте сноса возобновляется жилищное строительство для обеспечения волнового переселения жителей, — приводятся его слова в сообщении.

До этого сообщалось, что в столице более 13 тысяч семей получили помощь при переселении по программе реновации жилья. Для людей бесплатно доступны грузчики и транспорт.

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