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Силовики провели обыски в англо-американской школе по делу экс-сотрудника посольства США

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики провели обыски в англо-американской школе по делу экс-сотрудника посольства США
Фото: Скриншот видео МВД РФ
Россия, Москва, Береговая улица, 1 Карта всех событий

В Москве полиция провела обыски в англо-американской школе в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля, который обвиняется в контрабанде наркотиков. Это следует из опубликованного МВД РФ видео.

На кадрах видно, как правоохранители проводят обыск в школе. В ходе него силовики изымают документы и вещи.

Англо-американская школа находится на Береговой улице в районе Покровское-Стрешнево. Она была основана в 1949 году на средства дипломатических представительств трех стран — Великобритании, Канады и США. В настоящее время в этой школе учатся дети проживающих в Москве иностранных дипломатов и бизнесменов.

До этого сообщалось, что в Москве арестовали экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Дело экс-сотрудника посольства США Фогеля

Марк Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик».

В МВД также сообщили, что Фогель работал преподавателем в англо-американской школе. До мая 2021 года он работал в посольстве США в Москве и обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус дипломата для организации канала по торговле наркотиками.

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