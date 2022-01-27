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Правительство РФ расширит возможности портала госуслуг

Полина Долганова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Правительство РФ расширит возможности портала госуслуг
Фото: Pexels

Российские власти расширят функционал портала государственных услуг. В ближайшем будущем россияне смогут увидеть там сертификаты о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Об этом в четверг, 27 января, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сертификат можно будет найти в разделе личного кабинета «Сведения об иммунизации COVID-19».

До настоящего времени на госуслугах можно было найти информацию о прививках и о перенесенном COVID-19.

Глава кабмина уточнил, что решение о наличии противопоказаний принимают исключительно медики, которые способны оценить состояние граждан, сообщили в пресс-службе кабмина.

Недавно портал госуслуг разослал москвичам предупреждения об участившихся случаях мошенничества: телефонные аферисты стали представляться сотрудниками сервиса. Госуслуги напомнили, что QR-код о вакцинации от коронавируса дополнительно активировать или привязывать к аккаунту не нужно. Он появляется в личном кабинете автоматически после прививки. Оттуда его можно сохранить себе на телефон или даже распечатать. QR-код действителен при входе в различные учреждения только при наличии паспорта.

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