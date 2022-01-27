Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителям столицы рассказали о ходе противоаварийных работ в Моспочтамте

Виктория Сикерина

Город
Жителям столицы рассказали о ходе противоаварийных работ в Моспочтамте
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Мясницкая улица, 26 Карта всех событий

Специалисты завершили первый этап противоаварийных работ на основном куполе Московского императорского почтамта на Мясницкой улице в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что постройка признана объектом культурного наследия регионального значения.

— Затем специалисты проведут проектно-изыскательские работы по кровле и фасаду и разработают концепцию реконструкции всего почтового квартала. Задача — не только сохранить здание почтамта, но и дать пространству новое и современное наполнение, — заявили в пресс-службе.

Глава департамента Алексей Емельянов уточнил, что работы в Моспочтамте стартовали в январе 2020 года.

— В первую очередь специалисты надежно зафиксировали световой фонарь в главном операционном зале. Параллельно реставраторы восстанавливают элементы лепнины, чтобы сохранить исторический облик зала. Все работы проходят под контролем нашего ведомства, — цитирует слова руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Накануне Емельянов рассказал, что объект культурного наследия — усадьбу 1870 года постройки на Большой Полянке в центре Москвы — капитально отремонтируют.

Читайте также:
Ремонт Москва История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте