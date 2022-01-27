Жителям столицы рассказали о ходе противоаварийных работ в Моспочтамте

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Мясницкая улица, 26 Карта всех событий

Специалисты завершили первый этап противоаварийных работ на основном куполе Московского императорского почтамта на Мясницкой улице в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что постройка признана объектом культурного наследия регионального значения.

— Затем специалисты проведут проектно-изыскательские работы по кровле и фасаду и разработают концепцию реконструкции всего почтового квартала. Задача — не только сохранить здание почтамта, но и дать пространству новое и современное наполнение, — заявили в пресс-службе.

Глава департамента Алексей Емельянов уточнил, что работы в Моспочтамте стартовали в январе 2020 года.

— В первую очередь специалисты надежно зафиксировали световой фонарь в главном операционном зале. Параллельно реставраторы восстанавливают элементы лепнины, чтобы сохранить исторический облик зала. Все работы проходят под контролем нашего ведомства, — цитирует слова руководителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Накануне Емельянов рассказал, что объект культурного наследия — усадьбу 1870 года постройки на Большой Полянке в центре Москвы — капитально отремонтируют.