Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге

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Президент России Владимир Путин в четверг, 27 января, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, чтобы почтить память тех, кто защищал Ленинград во время блокады в период Великой отечественной войны. С тех пор прошло уже 78 лет.

На кладбище Путин возложил цветы к братской могиле, где покоится его брат, погибший во время блокады.

Также российский лидер проследовал по главной аллее мемориала и положил венок к монументу «Мать-Родина».

В процессе памятной церемонии на кладбище звучал гимн России, передает РИА Новости.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Единоразовая выплата составила 50 тысяч рублей и была приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной.