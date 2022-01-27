Гипнолог объяснил, как современные песни программируют молодежь на несчастную любовь

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Гипнолог, регрессолог Алексей Кройтор оценил влияние новых песен на психику молодых людей. По мнению эксперта, музыкальные композиции могут влиять на наше поведение и подсознание.

Во многих современных песнях сквозит отчаяние, безысходность и покорность неудавшейся судьбе. Часто артисты поют о том, что судьбу сложно изменить, а любовь связана с болью и страданием. Это самое частотное слово в сочинениях современных авторов: «больно отпускать тебя», «почему так больно, время нас не лечит», «я болен тобой» и так далее.

Специалист отмечает, что, если попросить человека спеть любую песню о любви в мажоре, то человек очень надолго задумается. Это связано с тем, что почти все современные песни о любви поются в минорной, грустной интонации.

Алексей Кройтор в интервью Пятому каналу отмечает, что одна случайно услышанная песня мало на что повлияет в жизни человека. Однако, когда раз за разом человек слышит, что любить больно и тяжело и что чувства неразрывно ассоциируются с расставанием и неминуемым страданием, то возникает четкое убеждение, что любовь — это страдание и разочарование.

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