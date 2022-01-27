Гипнолог объяснил, как современные песни программируют молодежь на несчастную любовь
Гипнолог, регрессолог Алексей Кройтор оценил влияние новых песен на психику молодых людей. По мнению эксперта, музыкальные композиции могут влиять на наше поведение и подсознание.
Во многих современных песнях сквозит отчаяние, безысходность и покорность неудавшейся судьбе. Часто артисты поют о том, что судьбу сложно изменить, а любовь связана с болью и страданием. Это самое частотное слово в сочинениях современных авторов: «больно отпускать тебя», «почему так больно, время нас не лечит», «я болен тобой» и так далее.
Специалист отмечает, что, если попросить человека спеть любую песню о любви в мажоре, то человек очень надолго задумается. Это связано с тем, что почти все современные песни о любви поются в минорной, грустной интонации.
Алексей Кройтор в интервью Пятому каналу отмечает, что одна случайно услышанная песня мало на что повлияет в жизни человека. Однако, когда раз за разом человек слышит, что любить больно и тяжело и что чувства неразрывно ассоциируются с расставанием и неминуемым страданием, то возникает четкое убеждение, что любовь — это страдание и разочарование.
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