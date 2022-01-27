Главархив Москвы опубликовал материалы о жизни в блокадном Ленинграде

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция«Искра») / Фото: Григорий Чертов / РИА Новости

Главное архивное управление Москвы (Главархив) ко Дню снятия блокады Ленинграда опубликовало новые материалы о жизни в городе в то время. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там также уточнили, что Главархив совместно с департаментом образования выпустил видеоролики, на которых московские школьники читают статьи из газеты «Правда» о жизни Ленинграда во время блокады. Записи, а также почти 300 статей и заметок из «Правды» можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

— Мы поделились с горожанами материалами, которые хранятся в архиве и которые дают возможность познакомиться с жизнью города и его защитников с конца августа 1941 года, когда было прервано железнодорожное сообщение, до конца января 1944 года, когда было восстановлено пригородное движение пассажирских поездов, — передает слова руководителя московского Главархива Ярослава Онопенко агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в виртуальном музее разместили видеоролики в рамках проекта «Дневники детей войны», где современные дети озвучили воспоминания их ровесников о немецкой оккупации Московской области 1941 года.

27 января президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, чтобы почтить память тех, кто защищал Ленинград во время блокады в период Великой Отечественной войны.