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«Какая-то ерунда!»: юморист Лукинский отреагировал на новость о бедствующих артистах «Аншлага»

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Какая-то ерунда!»: юморист Лукинский отреагировал на новость о бедствующих артистах «Аншлага»
Фото: ИТАР-ТАСС / Елизавета Карпушкина

Слова ведущей телепрограммы «Аншлаг» Регины Дубовицкой о том, что большинство артистов юмористического жанра бедствуют из-за отмены концертов и живут в долг, является не более чем «ерундой и уткой». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил юморист и победитель шоу «Король ринга» Николай Лукинский.

По его словам, лично у него с финансами и концертной деятельностью все в порядке.

— Это где такая информация от Регины Дубовицкой? Это какая-то ерунда, какая-то утка, никто не бедствует — все нормально, — сказал собеседник «ВМ». — По себе могу сказать! Выступления есть, конечно, имеются сложности. Концертов, конечно, намного меньше, чем было раньше. Но никто не жалуется и деньги не просит в долг.

Собеседник отметил, что в основном концерты юмористы дают в регионах России. По его словам, в каждом субъекте Федерации свои правила проведения массовых мероприятий.

— В каждом регионе свои ограничения: где-то разрешают 50 процентов зрителей в залах, а где-то — 70. В каких-то городах, в зависимости от ситуации с коронавирусом, концерты и вовсе отменяются, — сказал юморист.

Лукинский добавил, что артисты и организаторы концертов планируют гастроли, исходя от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Юморист также отметил, что прирост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может несколько изменить ситуацию, но не критично:

— Нынешняя ситуация может помешать концертам. Но все равно я несколько раз в месяц выступаю, и все нормально. Передайте всем, что все отлично: юмористы — оптимисты! — добавил Лукинский.

Ранее российская телеведущая Регина Дубовицкая сообщила о тяжелом материальном положении артистов юмористической передачи «Аншлаг». По ее словам, из-за пандемии выступления отменяются, в связи с чем многие остаются без средств на существование и просят долг даже у самой артистки.

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