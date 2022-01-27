В МГУ разъяснили приказ о возможном переходе на дистанционное обучение

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Формат обучения на факультетах Московского государственного университета имени Ломоносова будет определяться в индивидуальном порядке. Об этом сообщила пресс-служба вуза в четверг, 27 января.

— Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра, — уточнили в пресс-службе.

Согласно ранее утвержденному приказу ректора университета Виктора Садовничего, в вузе предусмотрена и дистанционная форма обучения, однако студенты уже несколько лет получают образование в гибридной форме: семинары и практики — очно, лекции — дистанционно, передает ТАСС.

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