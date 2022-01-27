Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МГУ разъяснили приказ о возможном переходе на дистанционное обучение

Георгий Соланович

Город
В МГУ разъяснили приказ о возможном переходе на дистанционное обучение
Фото: АГН Москва

Формат обучения на факультетах Московского государственного университета имени Ломоносова будет определяться в индивидуальном порядке. Об этом сообщила пресс-служба вуза в четверг, 27 января.

— Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра, — уточнили в пресс-службе.

Согласно ранее утвержденному приказу ректора университета Виктора Садовничего, в вузе предусмотрена и дистанционная форма обучения, однако студенты уже несколько лет получают образование в гибридной форме: семинары и практики — очно, лекции — дистанционно, передает ТАСС.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
МГУ дистанционная форма обучения Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте