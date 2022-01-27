Роднина оценила возможность отмены Олимпиады в Пекине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Она отметила, что сложно сказать, какое решение примут организаторы соревнований. В настоящее время никто не может дать гарантий, что международные соревнования состоятся.

Роднина выразила надежду на то, что Игры все-таки состоятся, ведь столь масштабное спортивное мероприятие проходит раз в четыре года.

— С учетом того, под каким контролем отправляются на Игры и будут на них находиться все спортсмены, думаю, Олимпиада пройдет в полном объеме. Этого хотят и участники, и делегации стран, и сами организаторы, — отметила она в комментарии RT.

Роднина добавила, что спортсменам в настоящее время стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что пять членов сборной России по биатлону не допустили на рейс в Пекин.