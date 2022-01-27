«Ситуация подкосила»: юморист Пономаренко рассказал, на что живут звезды «Аншлага»

Валерий и Александр Пономаренко на канале Россия 1 / Фото: Пресс-служба канала Россия 1

Пандемия серьезно подкосила многих артистов юмористического жанра из-за отмены концертов и гастролей. Выживать приходится за счет частных заказов и корпоративов. Так прокомментировал заявление ведущей программы «Аншлаг» Регины Дубовицкой о бедствующих юмористах бывший участник шоу, комик Александр Пономаренко.

Он признался «Вечерней Москве», что не знает, с какими конкретными сложностями столкнулись его коллеги по проекту. Но рассказал, как переживает кризис дуэт «Братьев Пономаренко»:

— Поскольку Регина больше общается с этими артистами, она может лучше знать их материальное положение. Просто у нас как-то было не принято обсуждать с коллегами материальные вопросы. Во всяком случае я не практиковал этого. В нашем закулисье основной темой для беседы выступало творчество. Но в целом многих артистов ситуация в мире с ковидом подкосила.

Пономаренко заметил, что из-за пандемии сегодня мало масштабных концертов. Но некоторым артистам жанра все же удается выезжать на гастроли, причем не только по России, но в другие страны:

— Знаю, что ребятам из «Камеди» даже удается вылетать в США на концерты. Наш же коллектив сегодня выживает благодаря корпоративам, видеопоздравлениям, частным вечеринкам, которые ситуацию финансовую не выравнивают, конечно, но не доводят хотя бы до критической черты.

Собеседник «ВМ» отметил, что некоторые концерты, в которых коллектив «Братьев Пономаренко» принимал участие, отменили из-за «омикрона»:

— Вот сейчас Ростовскую область закрыли для концертов, где мы должны были выступать. В других регионах приблизительно то же самое. Одним словом, «омикрон»… До меня даже дошла информация о том, что «Уральские пельмени» во время гастролей по югу страны полностью слегли с «омикроном».

В заключение артист выразил надежду на улучшение ситуации с вирусом мире и отметил, что хочет поскорее в гастрольный тур — к зрителям.

Ранее стало известно, что телеведущая Регина Дубовицкая сообщила о тяжелом материальном положении звезд телешоу «Аншлаг». По ее словам, из-за пандемии коронавируса концерты артистов отменяются, в связи с чем многие остаются без денег и просят долг даже у самой Дубовицкой.