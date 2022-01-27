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Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие пять дней

Василий Плиткин

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Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие пять дней
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей Москвы и области ждет период затяжных снегопадов, в ближайшие пять дней прогнозируется выпадение до 20 миллиметров осадков — почти половина месячной нормы. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» в четверг, 27 января.

Уже в пятницу, 28 января, Москва окажется под влиянием циклона «Мария». Позже североатлантический циклон переместится в сторону Псковской области. По прогнозу во второй половине дня усилится снегопад, ухудшится видимость и выпадет до 3 миллиметров осадков.

В субботу ожидается выпадение уже до 5 миллиметров осадков, а видимость сократится до одного километра.

В воскресенье в первой половине дня прогнозируется окно погоды, но после полудня на Москву обрушится циклон «Надя», середина которого придется на понедельник.

— При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — предупреждает «Фобос».

Во вторник, 1 февраля, снегопад продолжится, но приобретет скоротечный характер.

— За предстоящую пентаду прогнозируется до 20 мм осадков, то есть почти половина месячной нормы. Тем не менее грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными, — говорится в сообщении.

Отмечается, что погода будет идеальна для занятий зимними видами спорта. Температура составит на 5–6 градусов выше нормы. Ночью в Москве температура опустится не ниже минус 7 градусов.

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.

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