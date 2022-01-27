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МГТУ имени Баумана начнет семестр в очном формате

Василий Плиткин

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МГТУ имени Баумана начнет семестр в очном формате
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана планирует начать новый семестр в очном формате. Новых ограничений, связанных с распространением «омикрон»-штамма не планируется. Об этом сообщил первый проректор, проректор по учебной работе вуза Борис Падалкин.

— Новых ограничений вводить не планируется, порядок действий в случае роста заболеваемости у нас отработан. Если появятся новые требования санитарных властей или Минобрнауки РФ, будем их выполнять, — заявил Падалкин.

По его словам, вакцинированы почти сто процентов сотрудников, а новые работники представляют данные о вакцинации. Также Падалкин отметил, что процент привитых студентов составляет около 75, многие из них уже переболели и имеют естественную защиту — антитела, пишет агентство городских новостей «Москва».

— В связи с этим наш университет планирует начать новый учебный семестр в очном формате. Это очень важно для будущих инженеров — на практике осваивать сложное технологическое оборудование, — подчеркнул он.

Также отмечается, что администрация МГТУ имени Баумана предпринимает все необходимые меры, позволяющие сохранять качество образования в условиях пандемии.

В четверг стало известно, что формат обучения на факультетах Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) в новом семестре будет определяться в индивидуальном порядке. Согласно ранее утвержденному приказу ректора университета Виктора Садовничего, в вузе предусмотрена и дистанционная форма обучения.

Эксперты Аналитического центра Москвы выяснили, на кого учиться, чтобы быть востребованным специалистом в столице, ведь пандемия коронавируса внесла коррективы в предпочтения абитуриентов и кадровые запросы работодателей.

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