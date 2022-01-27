Курсы доллара и евро резко упали в ходе торгов на Мосбирже

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 2,03 процента, а евро — на 3,03 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки в четверг, 27 января.

Стоимость американской валюты падала до 77,915 рубля. При этом курс евро находился на уровне 86,99 рубля.

Индекс вырос на 4,44 процента — до 3506,88 пункта. Долларовый индекс РТС находился на уровне 1419,81 пункта, показав рост на 7,2 процента, отмечается на сайте биржи.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, потому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы. А значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю, заключила Мильчакова.