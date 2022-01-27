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ЛНР обвинила Украину в гибели военного в результате обстрела

Иван Юминов

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ЛНР обвинила Украину в гибели военного в результате обстрела
Фото: Facebook / MinistryofDefence.UA

Военный ЛНР погиб в результате обстрела со стороны армии Украины. Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин в четверг, 27 января.

— С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, — рассказал военный.

Огонь из гранатометов и пулеметов в направлении Веселогоровки шел с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Троицкое, уточнил он. Со стороны ЛНР, добавил офицер, был открыт ответный огонь для защиты гражданского населения.

Украина обстреляла ЛНР, когда на международных площадках идет активное обсуждение ситуации в Донбассе, подчеркнул представитель министерства. Обстрелы демонстрируют истинные намерения Киева, приводит слова Мазейкина ТАСС.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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