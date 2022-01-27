Жена больного раком Юдашкина поделилась совместными фото в честь годовщины свадьбы

Фото: Instagram / @marinayudashkina

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Мария опубликовала на странице в Instagram совместное с мужем фото в честь 33-й годовщины их свадьбы.

— Валечка, пусть как сочная клубника будет сладким наш союз. 33 года уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой, — подписала публикацию жена модельера.

На фото чета Юдашкиных стоит на фоне их дома.

Подписчики разделили радость супругов и поздравили их со знаменательной датой.

«Долгих лет вам в здравии»; «Вы очень замечательная пара»; «Юдашкины — интеллигентная семья, счастья вам», — написали подписчики.

В 2020 году предприниматель Ольга Слуцкер рассказала о болезни Валентина Юдашкина. По ее словам, в 2016 году врачи диагностировали у него рак пищевода. Первыми симптомами болезни у модельера стали головные боли, с которыми он и обратился к врачу.

Позже сам дизайнер рассказал о борьбе с онкологией. По его словам, он получает таргетную химию на постоянной основе. По словам 58-летнего модельера, его поддерживают супруга Марина и дочь Галина. Именно близкие не давали ему «пускать сопли».