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Снег и оттепель ожидаются в Москве в последний день января

Василий Плиткин

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Снег и оттепель ожидаются в Москве в последний день января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве и Московской области ожидается потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 27 января.

По словам эксперта, на следующей неделе температура воздуха приблизится к нулю, местами может даже доходить до плюсовых показателей.

— В понедельник, 31 января, пойдет заметный снег, а столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке. На юге Московской области и не исключено, что в ТиНАО, температура повысится до оттепели, до плюс 1 градуса, — рассказал Вильфанд.

Также специалист отметил, что в понедельник ожидается низкое атмосферное давление, около 730 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы примерно на 17–20 миллиметров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля, о чем сообщили в пресс-службе Московского планетария. Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.

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