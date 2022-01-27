В Турции призвали Россию и Украину снизить напряженность

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Совбез Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 27 января.

— Обсуждалась нарастающая напряженность между Россией и Украиной, указывалось, что рост напряженности не приведет к результатам в чьих-либо интересах, был сделан призыв ко всем сторонам к снижению напряженности, — приводит сообщение РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

27 января Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Отмечается, что он планирует обсудить с российским лидером двусторонние отношения.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Анкара готова принять у себя Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Это необходимо, чтобы лидеры могли «продолжать путь по восстановлению атмосферы мира», уточнил он.