Песков опроверг слухи о позиции Путина по криптовалютам в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не соглашался с предложением разрешить майнинг криптовалют в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 27 января.

— Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались, — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

27 января агентство Bloomberg сообщило, что Путин отклонил предложение ЦБ о запрете криптовалют внутри страны. Лидер, по данным издания, поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» регулятор инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.