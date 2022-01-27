Бесплатная парковка будет действовать на ВДНХ 28 января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Акция «Бесплатная парковка» пройдет 28 января на ВДНХ с 09:00 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

— Акция «Бесплатная парковка» вновь пройдет на ВДНХ. Въехать на автомобиле на территорию выставки с возможностью парковки можно будет без оплаты утром 28 января. Специальное предложение будет действовать с 9:00 до 12:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция будет действовать на всех въездах на территорию выставки. По окончании акции стоимость парковки вернется к прежнему уровню.

До этого стало известно, что Департамент культурного наследия Москвы утвердил план реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. В 70–80-е годы прошлого века он был популярным местом общепита — столик нужно было бронировать за полгода, несмотря на вместимость в тысячу гостей.

Трехэтажное здание ресторана построено в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова.