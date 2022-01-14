Ресторан «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 119с284 Карта всех событий

Департаментом культурного наследия Москвы утвержден план реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. В 70-е-80-е года прошлого века он был популярнейшим местом общепита — столик нужно было бронировать за полгода, несмотря на вместимость в тысячу гостей.

Трехэтажное здание ресторана построено в 1954 году по проекту архитектора А.В. Ефимова. Оно находится по адресу по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 284 и построено на берегу 3-го Каменского пруда. Из окон заведения можно увидеть сам пруд, одноименный с рестораном фонтан, а также павильоны ВДНХ «Космос» и «Мясная промышленность».

— Здание «Золотого колоса» на ВДНХ — интереснейший памятник архитектуры федерального значения, который долго ждал комплексной реставрации. В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало, — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты изучили все особенности этого памятника архитектуры, чтобы сохранить заложенный при строительстве облик. Они отремонтируют фасад, воссоздадут некоторые детали. Например, историческую отделку стен, дверей и окон, металлические торшеры. Кроме того, реставраторы приведут в порядок лестницы, вернут обеденным залам и прочим помещениям такой же, как и после строительства вид. После завершения работ на том же месте планируется открыть ресторан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабных работах, которые ведутся в столице по сохранению исторического наследия. Он отметил, что на сегодняшний день в городе отреставрировано 1700 памятников архитектуры.