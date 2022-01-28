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Москвичи смогут получить дистанционную консультацию врача

Виктория Храменкова

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Москвичи смогут получить дистанционную консультацию врача
Фото: pexels.com

С пятницы, 28 января, жители столицы с признаками ОРВИ смогут не посещая поликлинику проконсультироваться с врачом в дистанционном режиме. Также известно, что открыть больничный теперь можно не выходя из дома.

Для того, чтобы получить дистанционную консультацию, нужно заполнить заявку на портале mos.ru. После этого с пациентом свяжется врач и проведет консультацию. Затем специалист оформит электронный рецепт на лекарства, а также откроет больничный по ОРВИ на семь дней.

— Чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ департамента здравоохранения, согласно которым с 28 января в Москве впервые жители с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

27 января главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев сказал, что в поликлиниках , было увеличено количество дежурных врачей, которые занимаются ОРВИ. Помещения для приема пациентов теперь находятся на трех этажах. Таким образом руководство разводит потоки пациентов с COVID-19 и ОРВИ.

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