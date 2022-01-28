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Специалист сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Специалист сообщила о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Фото: pixabay.com

В России за последние две недели в 14 раз увеличилось количестве детей, которые заболели коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 27 января, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что рост заражений среди детей наблюдается не только в России, но и в зарубежных странах.

— Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций, — сказала специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, Руженцова поделилась мнением, что волна заражений «омикроном» будет не такой продолжительной, как все предшествующие.

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В этот же день врач-педиатр Анна Левадная рассказала о том, какие симптомы могут говорить о том, что ребенок заразился не ОРВИ, а коронавирусной инфекцией.

Недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов, как уточняется, осматривает врач-педиатр.

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