Медведев назвал ключевую проблему России

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Бедность для России остается ключевой проблемой. Именно с ней связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья граждан. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем, — передает его слова ТАСС.

Несмотря на ключевой характер проблемы бедности в России, власти уделяют внимание решению и других. Среди них вызовы в области развития экономики и инноваций в ее области, коррупции, технологического отставания и создания новых технологий.

— Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один, — резюмировал он.

Также Медведев заявил, что ни одно государство не сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку. Он считает, что закрытие границ является бесполезным, поскольку решить данную проблему можно только при объединении усилий.