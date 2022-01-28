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За бронирование книг горожане получили 64 тысячи баллов в сервисе «Библиотеки Москвы»

Полина Долганова

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За бронирование книг горожане получили 64 тысячи баллов в сервисе «Библиотеки Москвы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жители Москвы, которые используют онлайн-сервис «Библиотеки Москвы», в 2021 году получили возможность собирать за бронирование книг баллы в проекте «Активный гражданин» и обменивать их на вознаграждения.

За первый месяц после введения услуги ее опробовали более 1000 москвичей. Всего они получили свыше 64 тысяч начисленных баллов.

— Правительство Москвы ведет системную работу по совершенствованию сервиса «Библиотеки Москвы», чтобы сделать его удобнее и интереснее для пользователей, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города.

Пользователи смогут обменять баллы на любые поощрения в магазине «Активный гражданин». Так, горожане смогут получить билеты в кино и музеи, а также забрать полезные сувениры.

Кроме того, баллами можно пополнить транспортную карту «Тройка».

За каждую забронированную через сервис книгу пользователь получает 30 баллов. В течение месяца можно получить до 150 бонусов, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

25 января новые подборки книг появились в сервисе «Библиотеки Москвы». Так, например, в подборки вошли издания «Похороните меня за плинтусом», «Лишние дети», «Книжный вор» и многие другие.

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