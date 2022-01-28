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Владимир Ефимов: Спрос на недвижимость Москвы в 2021 году вырос в полтора раза

Полина Долганова

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Владимир Ефимов: Спрос на недвижимость Москвы в 2021 году вырос в полтора раза
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

За прошлый год Москва реализовала на торгах более 11,6 тысячи объектов недвижимости. Этот показатель в полтора раза превышает результаты 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая сумма торгов составила 74,6 миллиарда рублей. Самое большое количество сделок пришлось на продажу парковочных мест — 6,5 тысячи. Далее в рейтинге идут городские квартиры и нежилые помещения — по 2,8 и 1000 сделок соответственно.

По итогам торгов 2021 года Москва реализовала 1558 нежилых помещений, большинство которых располагались на юге города.

Кроме того, предприниматели арендовали у города 517 нестационарных объектов на сумму 36,2 миллиона рублей. Самыми востребованными в этой категории оказались киоски и автоматы, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, самая высокая конкуренция на торгах остается в сегменте квартир. В среднем на каждых лот претендуют около 12 участников, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что около 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за прошлый год. Об этом сообщил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

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