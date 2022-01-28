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Развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней реконструируют

Полина Долганова

Город
Развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней реконструируют
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Специалисты ведут реконструкцию двух развязок на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицами Верхние Поля и Капотней в рамках строительства Южной рокады. Об этом рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, всего в процессе работ планируется реконструировать и построить 15,8 километра дорог.

Сейчас рабочие устраивают буронабивные сваи и устанавливают опоры съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля и съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также демонтируют путепровод через МКАД.

Кроме того, на участке обустраивают временные дороги, переносят теплосети и осуществляют перекладку кабелей.

Завершить строительство хордовых магистралей в Москве планируется в следующем году, рассказали на официальном портале мэра города.

Накануне сообщалось, что начались работы по проектированию и строительству путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и путей Октябрьской железной дороги (ОЖД). Первое место в проводимом конкурсе заняла компания «Дороги и мосты».

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