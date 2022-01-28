Главархив рассказал о развитии почтовой службы В Москве в начале 1940-х годов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичном Главархиве сохранились документы, которые рассказывают о развитии почтовой службы в довоенный период.

Потребность в расширении почтовой сети появилась в Москве в конце 1930-х годов. Тогда город получил статус четырехмиллионника, и почтальонам приходилось много и усердно работать.

В январе 1940 годов Моссовет выпустил документ с планов развития сети почтовых отделений. Тогда планировалось открыть 20 новых отделений связи и преобразовать еще четыре.

Предполагалось, что к 1 января следующего года каждое отделение могло бы обслужить 23,6 тысячи человек.

Так, к 1 января 1940 года в столице насчитывалось уже 2370 почтовых ящиков, а к началу 1941 года количество ящиков увеличилось еще на 500. Они обслуживали 1,5 тысячи горожан.

Позже в Москве решили ввести услугу разноса газет, причем привлекать к этому делу было решено самих жильцов.

Исполкомы, в свою очередь, занялись тем, что подбирали для распространения самые крупные дома в своем районе.

В 1940 году специально для многоквартирных домов дополнительно выпустили девять тысяч почтовых ящиков, которые висели на дверях.

Уже в 1941 году на почтовую систему города обрушились гораздо более сложные испытания, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Главное архивное управление Москвы (Главархив) ко Дню снятия блокады Ленинграда опубликовало новые материалы о жизни в городе в то время. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там также уточнили, что Главархив совместно с департаментом образования выпустил видеоролики, на которых московские школьники читают статьи из газеты «Правда» о жизни Ленинграда во время блокады. Записи, а также почти 300 статей и заметок из «Правды» можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».