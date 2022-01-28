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Собянин рассказал о проекте модернизации площадок для выгула собак «Питомцы в Москве»

Полина Долганова

Город
Собянин рассказал о проекте модернизации площадок для выгула собак «Питомцы в Москве»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В прошлом году в рамках программы «Мой район» власти столицы реализовали пилотный проект по созданию площадок для выгула собак нового формата. Об этом в пятницу, 28 января, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Идея активно обсуждалась с москвичами, причем не только с теми, кто живет вместе с домашними питомцами.

В результате в рамках проекта в городе удалось построить четыре современные площадки в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.

Возобновить благоустройство планируется летом 2022 года. Работы будут проводиться в новых масштабах.

Так, во всех районах города построят 14 новых и благоустроят более пятидесяти существующих площадок для выгула собак.

Перед реализацией этих планов власти города обсудят каждую будущую площадку с владельцами питомцев, экспертами-кинологами и всеми горожанами, которые будут заинтересованы в этом вопросе.

По словам мэра, собак держат 1,2 миллиона московских семей. При этом в городе насчитывается всего 688 площадок для выгула питомцев, только треть владельцев собак живут рядом с такими территориями.

Глава города добавил, что площадь четырех площадок нового формата, которые появились в Москве в прошлом году, составляет от пяти до тридцати соток. Они покрыты зеленым газоном с грунтовыми или мощеными дорожками.

Если площадка имеет большую площадь, тренировочную зону оснащают всем необходимым для дрессировки разных пород.

— На протяжении всей моей жизни рядом со мной были собаки. Хорошо понимаю и очень люблю этих прекрасных и благородных животных, — подытожил мэр.

До этого глава города рассказал, что в столице начинает работать новый проект по улучшению городской среды. «Город заданий» позволит самим жителям выполнять различные задания и после обменивать баллы на ценные поощрения.

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