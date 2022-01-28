СМИ: Китайскую вакцину от коронавируса признали эффективной на раннем этапе испытаний

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Первая китайская мРНК-вакцина от коронавируса признана безопасной, эффективной и хорошо переносимой после первой стадии клинических испытаний. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в газете Shenzhen Daily, ссылаясь на доклад в научном журнале Lancet Microbe.

Вакцина именуется ARCoV. По своему действию она аналогична препаратам от компании Pfizer — BioNTech и Moderna. Ее создали корпорации Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology в сотрудничестве с Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

Вакцину тестировали в городе Ханчжоу. В испытании участвовали 120 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Для проверки результатов были отобраны пять доз препарата — 5, 10, 15, 20 и 25 микрограммов. Самой эффективной признана доза в 15 микрограммов. Количество антител после нее вдвое больше, чем у переболевших коронавирусом. За 56 дней у добровольцев не обнаружено серьезных побочных эффектов.

Массовое производство ARCoV наладят в юго-западной провинции Юньнань. Первоначально в год планируют выпускать около 120 миллионов доз вакцины.

До этого сообщалось, что в России проходят стадию одобрения вакцины от коронавируса от двух иностранных производителей. Препараты от китайской корпорации и компании AstraZeneca находятся в стадии клинических испытаний.