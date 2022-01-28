Ребенок попал в реанимацию после алкогольной вечеринки у друга

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, Голицыно Карта всех событий

В Подмосковье 11-летний мальчик отравился суррогатным алкоголем, которым его угостил друг, и попал в реанимацию. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», ребенок, проживающий в Калужской области, приехал на прошлых выходных погостить в подмосковный город Голицино. Он отправился в квартиру к другу, тот предложил ему выпить алкоголь. Причем спиртной напиток был куплен не в магазине, а у каких-то знакомых несовершеннолетнего. Школьники вместе выпили, а потом гость отправился домой.

Дома 11-летнему мальчику стало плохо. В какой-то момент он начал терять сознание. Родители вызвали скорую, ребенка отвезли в отделение реанимации. К счастью, уже на следующий день состояние мальчика улучшилось и его выписали.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

В этом месяце в Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек. Отмечается, что они скончались в результате отравления неустановленным веществом.