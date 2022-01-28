Москвичам стала доступна видеоконсультация с экспертами экономической политики

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Москвичам на официальном сайте мэра Москвы стали доступны видеоконсультации с руководителями и представителями ведомств комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Информация об этом появилась на официальном портале мэра города.

Ранее на сайте можно было записаться только на видеоприем в Госинспекцию по недвижимости. Теперь же жители столицы смогут обсудить с экспертами вопросы, связанные с проведением торгов, открытием новых производств и инвестиционной деятельностью Москвы.

— Сегодня мы можем с уверенностью сказать об эффективности услуги видеоприема. С момента запуска сервиса с представителями Госинспекции по недвижимости уже проведено 90 дистанционных приемов. <...> Благодаря удобному и актуальному формату сервис востребован у жителей города: не выходя из дома можно получить ответы на вопросы к органам власти, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

28 января столичный департамент труда и соцзащиты запустил городской проект «Школа родственного ухода» в помощь людям, которые ухаживают за родственниками, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию.