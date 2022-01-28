Пешеходный тоннель в Гагаринском районе оборудуют системой безопасности

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Ленинский проспект, дом 32, сооружение 1 Карта всех событий

В подземном переходе в Гагаринском районе столицы установят системы обеспечения безопасности и мониторинга. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе городского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Переход располагается по адресу Ленинский проспект, дом 32, сооружение 1, Гагаринский район, ЮЗАО.

Уточняется, что протяженность тоннеля составляет более 100 метров. В нем появится система видеонаблюдения, которая будет включать в себя сетевой коммутатор, видеорегистратор и камеры, которые будут осуществлять наблюдение за входами в пешеходный переход.

На объекте также установят системы оповещения и управления эвакуацией и передачи данных.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, переходы станут комфортнее для горожан за счет повышения безопасности внутри, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что подземный пешеходный переход на Севастопольском проспекте в Донском районе Москвы модернизируют. В пресс-службе отметили, что Мосгосэкспертиза уже согласовала все необходимые документы для начала проведения работ.