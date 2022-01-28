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За сутки в России заболели коронавирусом 98 040 человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России заболели коронавирусом 98 040 человек
Фото: unsplash

В России за сутки обнаружено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в «Оперштабе Москвы».

С этим диагнозом в больнице оказались 14 046 человек, что на 9,7 процента больше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 673. Российские медики вылечили еще 29 506 пациентов с COVID-19.

За сутки в России заболели коронавирусом 98 040 человек Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в России выявлено 11 502 657 случаев заболевания. Умерли от этого диагноза 329 443 человека, а выздоровели 10 159 197, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что в России следующие недели будут тяжелыми по заражению коронавирусом. Необходимо прожить их с умом, соблюдая все защитные меры. По его словам, еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. Вместе с новым штаммом «омикрон» количество заболевших еще больше увеличится и этот процесс продолжится дальше.

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