В Москве впервые покажут кадры со съемок фильмов Тарковского

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев»

В Москве с 31 января по 28 февраля пройдет выставка «Нэлли Фомина — художник Андрея Тарковского». Об этом сообщил оргкомитет экспозиции.

Там уточнили, что выставка пройдет в Российской государственной библиотеке искусств, событие приурочено к 90-летию режиссера. Экспозиция подготавливалась совместно с Нэлли Фоминой — художником по костюмам, работавшей с Тарковским на протяжении десяти лет.

Многие из материалов выставки посетители увидят впервые — эскизы Нэлли, над которыми она трудилась в библиотеке, а также кадры самого съемочного процесса.

— Тарковский не отпускал Фомину со съемочной площадки, требовал быть готовой в любую минуту подправить костюм актера и часто Нэлли Фомина брала с собой фотоаппарат и фиксировала съемочные процессы, которые сегодня можно увидеть на фотографиях у нас, — передает слова представителя оргкомитета выставки ТАСС.

С 4 февраля по 3 апреля Музей Москвы и Институт археологии РАН представляют выставку «Защитники Щербинского». Посетители увидят артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры.