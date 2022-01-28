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«Перешли на удаленку»: Медведев — о реализации четырехдневной рабочей недели

Михаил Алимов

Общество
«Перешли на удаленку»: Медведев — о реализации четырехдневной рабочей недели
Фото: er.ru

Пандемия и другие факторы формирует экономические предпосылки для внедрения четырехдневной рабочей недели, но до ее реализации пока далеко. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

— Четырехдневная рабочая неделя — почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ, возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы. Кто-то аплодировал, говорил: «Правильно, надо меньше работать!» Кто-то говорил: «Он совсем с ума сошел, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать» и так далее, — передает его слова РИА Новости.

Впервые о реализации такой идеи заговорили еще в 60-ые годы прошлого века. Он отметил, что в некоторых странах проходит эксперимент по ее внедрению, в других она уже практически закреплена юридически. Но для этого необходима упорная работа и наличие экономических предпосылок, к которым Россия стремится.

— У нас в стране еще относительно недавно, лет 60 назад, наверное, была шестидневная рабочая неделя. А в некоторых странах она, кстати, и существует. Шестидневная рабочая неделя. Сейчас это кажется нонсенсом, — отметил Медведев.

Он сообщил, что предпосылки к появлению трех выходных в неделю начинают сформировываться. Влияние на это оказала наступившая пандемия коронавируса.

— А сейчас, когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате. Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя — это минус в деньгах. Нет, конечно, — развеял Медведев возможные опасения.

По его словам, правящая партия всячески способствует развитию удаленного труда. Принимаются различные законопроекты, включающие оплату отработанных часов и подсчета времени.

В ноябре американские ученые из университета штата Огайо установили, сколько дней человеку необходимо отдыхать, чтобы восстановить здоровье. Так, по мнению специалистов, для поддержания хорошего самочувствия людям необходим как минимум трехнедельный отпуск.

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