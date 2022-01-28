Борис Корчевников пожаловался на неудачи в личной жизни

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Известный телеведущий Борис Корчевников признался, что никак не может устроить свою личную жизнь.

Недавно гостьей его программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» стала певица Анна Семенович. В беседе с ней телеведущий пожаловался, что с последней их встречи в его личной жизни ничего не поменялось: он также не женат.

— Мы не виделись несколько лет. Я читаю твои социальные сети. Вижу, что ты даешь советы, как устроить личную жизнь. Даже курс у тебя есть, чтобы роман завершился свадьбой. Мне это понравилось. Даже за эти годы, что мы не виделись. Никакой мой роман свадьбой не завершился, — сказал Корчевников.

Телеведущий не раз говорил, что хотел бы завести семью и детей. К слову, 39-летий Корчевников так и не был женат.

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