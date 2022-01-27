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Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли

Василий Плиткин

Общество
Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Люкке Ли
Фото: instagram/bradpittofflcial

Голливудский актер Брэд Питт, вероятно, состоит в отношениях со шведской певицей Люкке Ли.

Многие связывают их роман с тем, что особняк 35-летней исполнительницы находится в нескольких минутах ходьбы от дома Питта. Обе знаменитости проживают в Лос-Анджелесе, пишет The Sun.

По мнению фанатов, паре удалось так долго скрывать отношения, потому что они соседи.

Западные журналисты начали говорить о возможном романе звезд еще полгода назад. На прошлой неделе пару видели вместе в итальянском ресторане «Mother Wolf» в Голливуде. По словам очевидцев, ужин сильно напоминал романтическое свидание.

В октябре прошлого года Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей супруге, актрисе Анджелине Джоли по делу об опеке над детьми. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию.

В сентябре Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу из-за поместья Chateau Miraval во Франции. Джоли в настоящее время планирует продать 40 процентов своих акций на собственность.

Ранее Питта заподозрили в возобновлении романа с актрисой Марго Робби, с которой они вместе снимаются в картине «Вавилон».

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